A Cuneo due open day straordinari per la carta di identità elettronica

Per facilitare il passaggio alla CIE (carta di identità elettronica) dei cittadini cuneesi, il servizio Anagrafe del Comune ha predisposto un piano di aperture straordinarie ad accesso libero (quindi senza necessità di prenotazione).

Le prime due aperture straordinarie saranno sabato 14 febbraio e sabato 28 febbraio, dalle 8:30 alle 12; le successive saranno comunicate a breve (nel mese di marzo una sarà coincidente con le aperture previste per il rilascio delle tessere elettorali necessarie per poter votare al referendum confermativo).

Le aperture del sabato saranno dedicate ai cittadini residenti a Cuneo (circa 7.000) in possesso di carta di identità cartacea, anche se in corso di validità, e che devono ottenere la CIE, mentre non saranno rilasciate altre tipologie di certificati anagrafici.

Come disposto dal Ministero dell’Interno, dal 3 agosto i documenti d’identità cartacei rilasciati dai Comuni italiani, anche se non scaduti, non saranno più validi. Diviene quindi necessario, entro e non oltre tale data, sostituire il documento cartaceo con quello elettronico.