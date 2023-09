Tenda: è morto José Molinari, per oltre 40 anni titolare della storica panetteria "Da Rina"

Per anni la sua panetteria è stata il punto di riferimento dell’intera Valle Roya, ma anche di moltissimi italiani che partivano dalle Valle Vermenagna e persino da Cuneo per comprare il suo pane artigianale e, soprattutto, gustare la moltitudine di dolci che sfornava nel suo negozio di Tenda.

All’età di 87 anni è morto in modo tragico José Molinari, vittima di una caduta a Canaresse, nei boschi intorno a Tenda, il 28 agosto scorso.

Per decenni aveva gestito, insieme con la moglie Rina, il negozio situato nella centrale Piazza della Repubblica. Nativo di Saorge, dopo aver sposato Rina, tendasca, aveva deciso di aprire insieme con lei la “Boulangerie chez Rina”.

“Per oltre 40 anni è stato il simbolo del paese – lo ricorda il sindaco Jean Pierre Vassallo sul quotidiano francese Nice Matin - Era molto conosciuto anche in Italia. Il suo negozio era una tappa obbligata per i cuneesi che passavano per Tenda andando verso la riviera”.

Tutto era fatto artigianalmente nella panetteria di José: indimenticabili le éclaires al caffè o al cioccolato, grandi come delle mani aperte e dal gusto unico, così come i croissant o i pains au chocolat, colmi di burro ed anche loro grandi il doppio di quelli che si trovano oggi in commercio.

“Era un lavoratore ostinato e appassionato del suo mestiere – aggiunge il sindaco Vassallo –. “Passava il suo tempo nel ‘pastino’ della panetteria”.

Dopo la morte della moglie Rina, avvenuta nel 2012, Josè Molinari aveva chiuso il negozio per dedicarsi all’altra passione della sua vita, l’orto.

Fino al 28 agosto scorso, quando la sua esistenza terrena si è chiusa in modo tragico. La data dei funerali non è ancora stata fissta, nell’attesa dell’autopsia disposta dal magistrato.