Massimo Reggio: il leader dei redditi nel Consiglio Comunale di Alba

Tra acquisti, comproprietà e rendite abbiamo stilato la classifica dei maggiori redditi del Consiglio Comunale di Alba. I dati, basati sulle dichiarazioni dei redditi riferite al 2023, raccontano di un consiglio ricco di diversità.

Massimo Reggio, ingegnere ed ex assessore ai Lavori Pubblici, è il "vincitore" con un reddito lordo di 122.387 euro. Ha dichiarato la comproprietà di 11 beni immobili: sei ad Alba, quattro a Castino e uno a Torino. A suo nome risultano tre vetture: una Tesla 3, una Volkswagen Polo e una Jeep Renegade.

Massimo Marello, avvocato, ex consigliere regionale e attuale presidente del Consiglio Comunale, ha dichiarato un reddito di 97.100 euro. È proprietario di sei terreni a Montelupo Albese e comproprietario di quattro proprietà a Corneliano, oltre ad altri sei terreni. Inoltre, detiene il 50% delle azioni dell’azienda agricola Marello SS.

Al terzo posto il consigliere Domenico Boeri, commercialista, con un reddito dichiarato di 94.622 euro e due proprietà ad Alba. Boeri ricopre molteplici ruoli professionali: è sindaco della Gaudino Srl, presidente del Collegio sindacale per diverse cooperative, revisore legale per società come la Cantina Gigi Rosso e le Terme di Vinadio Srl, e amministratore di Gestione Servizi Srl. Il suo curriculum lo pone tra le figure più impegnate del Consiglio Comunale.

Il sindaco Alberto Gatto, enologo di professione, ha dichiarato un reddito lordo di 30.012 euro. Possiede una Audi e una casa di proprietà ad Alba.

La squadra della giunta

La giunta comunale di Alba si distingue per la varietà di esperienze professionali e patrimoni dichiarati. Caterina Pasini, vicesindaca e avvocata, dichiara un reddito netto di 22.466 euro. Oltre a due immobili, possiede anche una Vespa. L’assessore all’Ambiente, Roberto Cavallo, ha un reddito lordo di 64.941 euro e un patrimonio immobiliare considerevole: nove proprietà ad Alba, tra cui cinque alloggi affittati. Edoardo Fenocchio, assessore ai Lavori Pubblici e ingegnere, dichiara 62.245 euro e possiede diverse proprietà a Roddi, tra abitazioni e magazzini. È comproprietario di otto beni immobili nel comune.

L’assessore al Bilancio, Luigi Garassino, dichiara 36.711 euro. È proprietario di una casa e di un terreno a Castagnole delle Lanze, comproprietario di tre beni ad Alba e di un altro terreno a Castagnole. Inoltre, possiede un camper e 992 azioni della Società Intesa San Paolo di Torino.

L’assessora alle Politiche Sociali, Donatella Croce, psicologa, guida con un reddito lordo di 81.688 euro. È co-proprietaria di sei beni immobili ad Alba e uno a Cervo, in provincia di Imperia. Ricopre anche il ruolo di vicepresidente della Cooperativa libraria La Torre.

Davide Tibaldi, assessore alla Sicurezza e insegnante, ha un reddito di 32.042 euro. È proprietario di una casa ad Alba e di due auto. Detiene inoltre il 40% delle azioni della Tibaldi S.r.l. come socio non collaboratore. Tra loro, Lucia Vignolo, nata nel 2002, si distingue per la sua giovane età e il fatto di essere l’unica componente senza reddito dichiarato, essendo ancora studentessa.

I conti dell’ex giunta Bo

L’ex sindaco Carlo Bo ha dichiarato un reddito di 59.708 euro e vanta un patrimonio composito: proprietario di un terreno agricolo a Roddi e altre otto comproprietà distribuite tra Roddi, Chieri e Carmagnola, con percentuali variabili. A livello motoristico, possiede una Suzuki Rgv ed è comproprietario per 1/6 di una Ducati Monster e un’Honda Montesa. Inoltre, detiene il 33,33% delle azioni della TRE.BI S.R.L., di cui è amministratore unico.

L’ex assessore all’Ambiente, Lorenzo Barbero, studente, ha dichiarato un reddito lordo di 23.386 euro, una Tesla e un rimorchio uso campeggio immatricolato nel 1986.

Emanuele Bolla, imprenditore ed ex assessore al Turismo, è proprietario di una Fiat 500X e detiene il 50% del capitale della società Le Terrazze S.n.c. di Bolla Stefano & C., dove figura come socio amministratore. Ha dichiarato un reddito di 42.238 euro.

Elisa Boschiazzo, impiegata ed ex assessora alle Politiche Sociali, ora vicepresidente del Consiglio Comunale, possiede una Fiat Musa e un Ducato. Ha dichiarato un reddito lordo di 23.420 euro.

Gli altri consiglieri

Tra i consiglieri, Fabio Ambrogio, studente, ha dichiarato 2.627 euro, mentre Martina Amisano, staffista al gruppo consiliare regionale, ha dichiarato 5.351 euro. Carlotta Boffa ha dichiarato 56.321 euro, Anna Chiara Cavallotto 9.316 euro, Elenna Di Liddo 27.420 euro, Abdeilali Draichi, 36.214 euro, Maria Cristina Galeasso 24.130 euro, Luciano Giri 62.960 euro, Stefania Manassero 34.815 euro, Mario Mariano 22.072 euro, Lucia Moraldi 30.976 euro, Mario Saturnino 35.944 euro e Fabio Tripaldi 28.089 euro. Riccardo Spolaore, studente, non ha dichiarato reddito. Non sono pervenuti i redditi di Pierangela Castellengo, Nadia Gomba e Rossanna Martini.