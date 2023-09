Dopo 15 giorni di chiusura, giovedì riapre l'Irish Pub di piazza Boves a Cuneo

Giovedì 14 settembre Adriano Laugero potrà riaprire il suo locale, il Dalwhinnie Irish Pub di piazza Boves, chiuso dallo scorso 30 agosto su disposizione della Questura di Cuneo.

La sospensione della licenza è avvenuta in applicazione del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, che consente di mettere i sigilli ai locali dove avvengono tumulti, gravi disordini o che sono frequentati da persone pregiudicate e pericolose. Era già accaduto nell’ottobre 2020, quando l’Irish Pub era stato chiuso per otto giorni.

Adriano riaprirà perché quello è il suo lavoro. E perché, nel frattempo, le spese ci sono state, quelle non si sono fermate con la sospensione, senza contare il cibo nel frattempo scaduto e da buttare. "Intanto apro, poi valuto in base a quello che succede, magari chiuderò prima. In queste sere sono passato, ieri sera era tutto chiuso e non c'era un'anima, tranne i soliti personaggi, quelli che creano problemi", sottolinea.

Ringrazia le forze dell'ordine, perché i controlli ci sono e sono frequenti. E spera nella collaborazione di tutti perché si trovi una soluzione al problema sicurezza in quella piazza centralissima di Cuneo. "Ho ricevuto tantissimo affetto in queste due settimane. Voglio solo poter lavorare in serenità, come ho sempre cercato di fare".