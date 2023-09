Come guadagnare velocemente da casa con i casinò online

Tutti vorrebbero fare a meno di uscire di casa ogni giorno per andare a lavorare, ma non è sempre possibile. Il lavoro da casa, causa congiunture impreviste, è diventato più possibile di prima. C’è chi poi ha deciso di intraprendere un’avventura rischiosa che in alcuni casi può risultare profittevole.

L’avvento e la crescita dei casinò online hanno posto le basi per la costruzione di un’opportunità. Certamente è una strada ad alto rischio, di sicuro non è per tutti. Tuttavia, con un po’ di buon senso e disciplina, ci sono strade per costruire un livello di gioco che può portare a buoni guadagni. Vediamo come fare.

Cosa sono i casinò online e il loro funzionamento

I casinò online sono speciali siti dove appunto puoi giocare d’azzardo come in una struttura fisica. Essendo un gioco a distanza però il funzionamento risulta diverso. Gran parte dei giochi sono controllati da un algoritmo che è un generatore di numeri casuali, il Random Number Generator (RNG).

Questo elemento software è tanto importante che viene costantemente verificato dalle autorità di controllo statale. Infatti il RNG si occupa di rendere completamente imprevedibile l’uscita dei numeri, delle carte e dei simboli delle slot machine. Tutto questo ha però dei limiti ben precisi.

Infatti i giochi automatizzati dei casinò online devono avere dei limiti preimpostati della distribuzione delle vincite, il cosiddetto RTP (Return To Player). Se una slot machine ha un valore di RTP del 95%, vuol dire che, nel lungo periodo, quella percentuale verrà distribuita ai giocatori sotto forma di vincite, il restante 5% va al casinò.

In questo quadro, dove il sito di gioco vince comunque, come è possibile sperare di guadagnare velocemente nei casinò online? Vediamo quali sono le strade per riuscire in questa impresa.

Le migliori strategie

Come abbiamo spiegato, in giochi come le slot machine è difficile pensare di elaborare particolari strategie. A livello puramente informativo diciamo che i giocatori con un budget a disposizione più alto scelgono le slot con la funzione bonus buy.

Si tratta di un’opzione che permette, pagando una cifra molto alta, di giocare immediatamente il bonus game dove si ottengono le vincite più importanti. Ovviamente è una strategia che richiede molto denaro a disposizione e che ti espone e perdite notevoli. Allo stesso tempo c’è la possibilità di pescare una sequenza favorevole che può portare un bottino non indifferente.

Ci sono invece i giochi nei quali l’abilità e la capacità di analizzare le situazioni permette di ottimizzare le vincite e minimizzare le perdite. Questo è il caso del blackjack, dove è importante saper individuare i momenti nel quale spingere oppure fermarsi. Sicuramente, anche in questo caso, le sorti del gioco non sono completamente nel tuo controllo, ma almeno puoi avere una tua parte nell’indirizzare l’andamento delle mani.

Casinò online live

Per rendere il tutto meno automatizzato e più reale, da qualche anno vi sono tavoli da gioco gestiti da croupier in carne e ossa che gestiscono in streaming e dal vivo i tavoli dove puoi giocare. In questo caso le dinamiche di gioco sono identiche a quelle di un casinò terrestre.

Saranno quindi le carte vere a dare il verdetto sull’andamento del gioco. Quindi non avrai la sensazione che il computer giochi contro di te. In realtà le statistiche dicono che i tavoli da gioco reali hanno un valore di RTP non diverso da quelli online. Le recensioni dei giocatori confermano in pieno questo punto.

Il poker online

C’è però un gioco dove l’abilità risulta molto più importante, anche perché non giochi contro un macchina, ma contro una persona come te. Parliamo dei tavoli da poker Texas Hold’Em online.

In questo caso ai tavoli siedono solo umani e il software distribuisce solo le carte.

Il numero di giocatori al tavolo sono un minimo di 2 fino a un massimo di 8. In questo caso, entrando in gioco la componente umana, tutto è possibile. Per poter affrontare i tavoli dove le puntate sono più alte è importante studiare bene le dinamiche del gioco e sviluppare esperienza in situazioni a basso costo.

Esistono, tra l’altro, molti libri che illustrano le varie strategie per massimizzare le vincite e limitare le conseguenze negative derivate dall’ovvia sfortuna che arriva con carte non all’altezza.

La gestione del bankroll

Il bankroll è l’intera somma che hai a disposizione per giocare. Saper gestire al meglio i tuoi soldi è la migliore garanzia per poter pensare di ottenere dei guadagni giocando nei casinò online.

Su questo argomento ci sono davvero molte informazioni in rete che ti aiutano nella corretta gestione del conto di gioco. Ti segnaliamo che da besteonlinecasinoschweiz.ch trovi tante informazioni utili per chi gioca online in Svizzera e non solo.

Quello che ti consigliamo è di essere molto preciso nella scelta dell’importo delle puntate e non pretendere di recuperare subito da una serie di giocate perdenti.

Conclusioni

Giocare online e vincere non è affatto facile, ma c’è chi riesce in questo intento. per fare questo serve una rigida disciplina di gioco e un budget a disposizione importante per far fronte agli inevitabili periodi negativi. In alternativa è meglio prendere il gioco come un divertimento, senza avere particolari ambizioni.