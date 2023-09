Cuneo, domani sera la cena "Una pizza per un sorriso": il ricavato devoluto al Centro Alzheimer della città

Domani sera, mercoledì 13 settembre, presso la pizzeria Express di corso Nizza 11 a Cuneo si svolgerà una simpatica ed importante iniziativa benefica studiata e fortemente voluta dal titolare Sandro Coccorullo insieme con la famiglia, che da decenni gestiscono uno tra i più frequentati locali di ristorazione della città.

L'evento si chiama "Una pizza per un sorriso" e vedrà coinvolte decine di aziende del cuneese che hanno dato la loro adesione in modo entusiastico: tutto il ricavato, comprese le spese sostenute dai titolari nell'ideare e mettere in piedi l'iniziativa, sarà devoluto al Centro Alzheimer di corso Brunet, a Cuneo.

Non solo, durante la serata (ma anche prima) si possono fare delle semplici donazioni, senza necessariamente partecipare all'evento: con la precisione che contraddistingue il promotore, il giorno successivo anche tutti questi soldi saranno recapitati al centro Alzheimer.

"Sono davvero commosso dal sostegno che ho avuto da colleghi e da tante aziende del cuneese. Non appena ho parlato loro dell'iniziativa si sono fatti in quattro per dare un contributo", dice Coccorullo. Così il dolce lo fornirà la Pasticceria Arione, il gelato il Bar Corso, ma ci sarà anche un carrellino che durante la serata distribuirà coni e coppette. Inoltre, la Balocco ha donato 300 pacchi di biscotti: "Tutte queste cose andranno ai clienti sotto forma di regalo", precisa Sandro.

Il tutto ad una cifra davvero contenuta: il costo di partecipazione è di 25 euro a persona, tutto compreso. Le adesioni sono già tantissime: "Contiamo di arrivare a 300 partecipanti, siamo vicinissimi".

I portici di corso Nizza, all'altezza della pizzeria, a partire dalle 19 si trasformeranno in un'enorme sala banchetto con lunghi tavoli che ospiteranno i commensali.

Hanno dato la loro adesione anche gli atleti del Cuneo Volley maschile, così come i rappresentanti di tante altre aziende. Durante la serata sarà indetta un'asta, nella quale saranno "battute" le magliette di importanti personaggi sportivi, da Marta Bassino a Fabio Quagliarella. Ma anche il pettorale della Nazionale di sci, le divise di Cuneo Volley, LPM Mondovì, della Juventus ed addirittura alcune bici della Dino Bikes.

Per chi volesse ancora iscriversi alla cena, o semplicemente per dare un contributo che, ripetiamo, sarà devoluto al Centro Alzheimer di Cuneo, può contattare la pizzeria Express al numero 0171 692563