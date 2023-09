A Sanfront si ricorda con una lapide Michele Roccavilla

A farne richiesta era stato, ad inizio agosto, a nome di tutta la famiglia, Alberto Roccavilla, che dello storico antenato ha narrato in un libro di recente pubblicazione vita e vicissitudini ricostruendone la biografia anche attraverso numerosi inediti. Uno scritto in cui emergono sacrificio, impegno, altruismo: in tempi di egoismi internazionali, decisamente un’altra Europa.

Michele Roccavilla nasce in un periodo storico durante il quale – tra la fine del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento – forze centrifughe culturali, sociali e politiche ispirarono la Costituzione della Corsica nel 1755, quella americana adottata nel 1787 e fecero deflagrare la Rivoluzione francese nel 1789. Roccavilla - scrive il Centro Studi Piemontesi - scenderà in guerra nell’esercito napoleonico, quindi parteciperà ai moti del 1821 in Piemonte, poi sarà in Spagna in soccorso del governo costituzionale. Infine combatterà in Grecia, durante la guerra d’indipendenza, nel biennio 1825-’27. E proprio nel 1827 morirà, non senza aver compiuto un atto di eroismo.