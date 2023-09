Cosmesi bio: il tuo migliore alleato di bellezza

Probabilmente anche tu negli ultimi periodi avrei notato che la cosmesi ha preso la direzione del biologico. Davanti a tanta scelta, forse ti sei domandata più e più volte come mai dovessi preferire un prodotto come una crema idratante, un olio corpo, un tonico viso, un siero illuminante, un contorno occhi, un burrocacao, uno shampoo etc. bio. Di seguito poi scoprire quindi quali sono i principali benefici dei cosmetici bio e perché rappresenta il migliore alleato della tua bellezza.

Ottenere una pelle sana

Per iniziare ad elencare quali sono i principali benefici e vantaggi nello scegliere dal sito di cosmesi bio i prodotti di bellezza, partiamo subito dai risultati. Vale a dire che se utilizzi dei cosmetici biologici, la tua pelle ne beneficia. Sono prodotti delicati sul derma poiché evitano l'uso di ingredienti sintetici che possono irritare e sostanze aggressive che possono provocare reazioni allergiche e arrossamenti.

Grazie al biologico, la tua pelle è più luminosa e ha una grana migliore rispetto a prima. Al tatto è più morbida e setosa poiché nutrita in profondità con solo ingredienti naturali. Non si tratta solo della pelle ma quando scegli prodotti biologici, avrai anche, ad esempio, capelli più sani e meno stressati rispetto a prima.

Sfruttare maggiori antiossidanti

Nel momento in cui nel tuo beauty inserisci maggiori prodotti bio, stai ottenendo maggiori antiossidanti. Vale a dire che riesci a combattere meglio i segni di espressione e le rughe tipiche dell'invecchiamento cutaneo prematuro grazie a ingredienti come vitamina A, C ed E che mantengono il derma più giovane, compatto ed elastico.

Garantire maggiore sostenibilità ambientale

Tutti i cosmetici bio sono realizzati solamente con ingredienti che rispettano l'ambiente. A te che ti sta a cuore la sostenibilità ambientale, sono dedicati i prodotti realizzati con soli ingredienti che provengono da agricoltura sostenibile per ridurre l'impatto ambientale.

Dire basta ai test sugli animali

Purtroppo, non tutti si rendono conto che acquistando creme e make-up tradizionali, si tratta di prodotti che vengono testati sugli animali. Invece, i cosmetici biologici sono anche cruelty-free. Vale a dire che non sono testati sugli animali perciò contribuiscono a rendere il mondo un luogo più compassionevole.

Acquistare prodotti etici

Non è ancora finita perché i cosmetici biologici sono realizzati da aziende etiche ovvero che rispettano le comunità locali. Sostengono l'economia dei locali, remunerando con il giusto prezzo il lavoro delle persone. La tua diventa quindi una scelta per una società più equa.

Non inquinare

Infine, in pochissimi si rendono conto che tutti i prodotti cosmetici che utilizziamo poi vanno naturalmente a finire negli scarichi domestici. Prova un attimo a soffermarti a che cosa succede quando ti lavi il viso al mattino con il latte detergente o ti strucchi con un olio. Strofini e poi sciacqui via tutto facendo finire anche i residui del prodotto che hai usato nello scarico. Quando utilizzi prodotti tradizionali, vai quindi a contribuire all'inquinamento dell'acqua che poi passa nel terreno. Al contrario, il cosmetici biologici non inquinano e sono biodegradabili.