eVISO Main Partner di Cheese 2023

Chi è eVISO

Fin dall’inizio della sua storia, iniziata nel 2012, eVISO è al fianco delle piccole e medie imprese per aiutarle a gestire al meglio l’energia grazie alla “tecnologia dei sensori di monitoraggio”.



I sensori sono parte di un vero e proprio programma di consulenza tecnica che va dall’invio di report mensili e di allerte in caso di consumi anomali, passando per visite periodiche in loco di ingegneri specializzati nell’efficienza energetica per fornire soluzioni mirate ad abbattere gli sprechi e razionalizzare al massimo l’uso dell’energia.



Le prime aziende ad aver beneficiato di questo servizio, che punta a cambiare il rapporto con l’energia valorizzando l’impatto del risparmio energetico sulla bolletta, sono state proprio quelle del settore agroalimentare e caseario (in particolare del cuneese).

Come prima azienda della Granda ad essersi quotata in Borsa Italiana (sul mercato Euronext Growth Milan) e con uno staff composto anche da collaboratori provenienti da tutta Europa, eVISO condivide inoltre con Slow Food la capacità di unire il suo forte radicamento territoriale con una vocazione internazionale.



Un altro valore che unisce le due realtà è l’impegno a favore della sostenibilità ambientale, grazie al già citato servizio di efficientamento energetico e alla fornitura di energia 100% rinnovabile certificata tramite Garanzie d’Origine, ma anche attraverso progetti come l’“oasi fiorita per la biodiversità” all’interno del parco fotovoltaico Lago Solare a Saluzzo (fraz. Cervignasco), che ha l’obiettivo di garantire sostentamento agli insetti impollinatori.



Lo stand eVISO

Experience nel Giardino sensoriale eVISO

All’interno dello stand eVISO in piazza XX Settembre, in linea con il claim dell’edizione di Cheese 2023, Il sapore dei prati, un grande spazio ospiterà un vero prato realizzato dall’associazione Asproflor: il Giardino sensoriale eVISO.



Il Giardino sensoriale sarà il luogo dove i visitatori, a piedi nudi, potranno prendere parte a un percorso multisensoriale guidato da counselor della scuola Formazione Gestalt Bodywork di Bra, o semplicemente misurare i propri sensi nel riconoscere piante, essenze e profumi della natura.



Per tutta la durata della manifestazione sul prato sarà esposta un’arnia didattica come ulteriore elemento di connessione con il tema portante di Cheese 2023 e per sottolineare l’importanza di preservare gli insetti impollinatori, tra cui le api.



Area multimediale

Un’altra area dello stand sarà dedicata a interviste e dirette che saranno trasmesse sui canali social di eVISO (YouTube, Facebook e Instagram) per raccontare Cheese: eVISO raccoglierà infatti la voce dei visitatori e racconterà progetti e attività che vedono l'azienda impegnata nella valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.



Sul maxischermo dell’area multimediale scorreranno inoltre le storie di successo di chi ha scelto la tecnologia e il programma di monitoraggio eVISO e sarà mostrato in tempo reale il consumo elettrico dell’intera Cheese insieme alla quantità di CO2 risparmiata grazie alla scelta di Slow Food di utilizzare solo energia da fonti rinnovabili.