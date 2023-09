Iginio Massari e la scelta di aprire ad Alba: "Straordinaria varietà di eccellenze agroalimentari"

Funambolico, pieno di idee, progetti e creatività. Iginio Massari, 82 anni, solo sulla carta, è già pronto a tuffarsi nella nuova avventura che vedrà la sua pasticceria brillare nei locali dello storico bar Cignetti, in via Maestra 5. "Alba è la capitale di una terra baciata dalla fortuna. È straordinaria la varietà di eccellenze agroalimentari che la natura ha scelto di mettere a dimora in questo territorio, fortemente attraente anche in chiave turistica", afferma Massari.

Come in cucina, anche nei progetti, non basta solo l'intuito, ci vuole anche una buona dimensione pratica. "Per la nostra azienda sarà un’apertura carica di grande valenza strategica, che passa innanzitutto dalla valorizzazione di un luogo storico come il Cignetti, oggetto di un attento e dettagliato restauro conservativo grazie all’imprenditore Alessandro Barbero, proprietario dell’immobile. Con lui manterremo e rinnoveremo i fasti di un simbolo della città. Infine, renderemo omaggio ad Alba realizzando un dolce speciale per l’apertura prevista nella tarda primavera del prossimo anno", conclude il maestro pasticcere.

D'altronde la sua filosofia è semplice: "ricerca la perfezione e non smettere mai". Un impegno e una dedizione che si riflettono nella sua lunga carriera costellata di successi, con oltre 300 tra concorsi vinti, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.