A Manta “Estate all-inclusive": 12mila euro per una bella stagione accessibile a tutti i bambini e ragazzi

Nei mesi scorsi il Comune di Manta ha partecipato al bando ‘Il mio posto nel mondo’ promosso dalla Fondazione Crt con il progetto ‘Estate all-inclusive’, ottenendo un finanziamento di 12 mila euro che verrà destinato al sostegno delle attività estive rivolte a bambini e ragazzi.

Le attività estive, che prenderanno il via per i più piccoli il 16 di giugno e per i ragazzi delle medie e primo anno delle superiori il 23 giugno, si svolgeranno in collaborazione con la Cooperativa Armonia e grazie anche a tutte le associazioni e realtà di volontariato del territorio mantese che ogni anno si prodigano per il supporto e l’assistenza.

Grazie a questo stanziamento sarà possibile abbattere sensibilmente i costi di partecipazione al servizio di estate ragazzi comunale offrendo così un aiuto concreto alle famiglie, in particolar modo a quelle maggiormente fragili con interventi mirati e garantendo al tempo stesso opportunità inclusive e di qualità per tutti.

“Un importante risultato - osserva il sindaco Ivana Casale - che va a premiare il grande lavoro svolto e gli investimenti effettuati dalle amministrazioni che si sono succedute nel tempo e che proseguono tuttora in continuità.

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di costruire una comunità inclusiva, attenta ai bisogni delle famiglie e dei più piccoli. Questo finanziamento ci permette di offrire opportunità concrete a tanti bambini, in un periodo fondamentale come quello estivo, in cui il gioco, la condivisione e la crescita personale assumono un valore ancora più importante”.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione consultare il sito istituzionale del Comune o contattare i numeri di riferimento per l’Estate Ragazzi .