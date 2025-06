Green Community: Marco Bussone (Uncem) sostiene il nuovo bando per lo sviluppo sostenibile

"Siamo molto soddisfatti per la pubblicazione da parte del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un nuovo bando per Strategie territoriali di Green Community. Ringraziamo il Ministro Calderoli, il Capo Dipartimento D'Avena e il Direttore Generale Rana per questo impegno. Che va nella direzione giusta. Il PNRR ha nelle Green Community la strategia del NOI, per unire, per affrontare su territori omogenei le sfide del futuro. È importantissimo.

Vi sono altri 12 milioni di euro disponibili e altre risorse siamo certi verranno individuate sul PNRR e sui nuovi fondi della coesione. La strada è quella giusta. Lavorare insieme, vedere integrate le soluzioni per lo sviluppo locale di un territorio rurale, montano, in dialogo con le aree urbane, che scambia opportunità, idee, servizi ecosistemici. Molto bene questo nuovo Avviso. Siamo certi che dopo i primi 35 territori italiani finanziati dal PNRR nel 2023, altri potranno accedere a risorse e definire una strategia che unisca sistema pubblico, scuole, imprese, terzo settore. La comunità dunque, nella sostenibilità".



Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.