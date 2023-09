IT-Alert: l’allarme nazionale funziona, ma non tutti i piemontesi lo hanno ricevuto [VIDEO]

Avviso presidenziale: questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario.

Nel campione di persone che hanno commentato un buon 80-90% ha ricevuto il messaggio alle ore 12 precise. Alcuni lo hanno ricevuto più tardi, altri non lo hanno proprio ricevuto. Molti dei piemontesi che si trovavano fuori Regione non hanno ricevuto il messaggio, mentre alcuni, per evitare di riceverlo, hanno spento il telefono o messo in modalità aereo. Una volta riacceso però il telefono ha comunque “lanciato” l’allarme di prova.