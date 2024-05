Saluzzo: “Attacchiamoci al treno” serata di confronto pubblico promossa da Area Vasta

“Attacchiamoci al treno” il momento di incontro pubblico in cui si parlerà dei futuri collegamenti ferroviari del Saluzzese e dei territori del Monviso, tra promesse, realtà e impegni concreti, è in programma giovedì 16 maggio alle 18,15 all’Interno 2 (via Martiri liberazione 2).

La proposta è dell’ Associazione culturale di idee indipendenti Area Vasta.

Interverranno Cristina Barbero presidente Amp (Agenzia della mobilità piemontese) Matteo Arena Managing partner Longitudine Holding, Pietro Delgrosso presidente Area Vasta, Osvaldo Bellino e Massimiliano Pellerino della stessa associazione.

Sono invitati sindaci, candidati regionali e comunali, associazioni, cittadini.

Ingresso libero