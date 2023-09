L'Informagiovani di Savigliano raddoppia i suoi orari di apertura

All’interno del progetto “Ben-essere in Comune” del Comune di Savigliano finanziato da Regione Piemonte e dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile universale, l’Informagiovani di Savigliano raddoppia la sue aperture, con l’idea le informazioni sono importanti per la costruzione del proprio futuro, con la generazione di benessere soprattutto per i giovani.

Oltre alle aperture già attive, martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17 e il venerdì dalle 9.30 alle 12, si aggiungeranno l’apertura del mercoledì dalle 14.30 alle 17, sempre presso lo sportello di corso Vittorio Veneto e giovedì dalle 13.30 alle 15.30 presso lo Spazio Oceano di corso Roma 111 a partire dal 20 settembre.

Le aperture del martedì, mercoledì e venerdì saranno su appuntamento da prendere via mail informa giovani@comune.savigliano.cn.it o via telefono 0172/713295 negli orari di apertura o attraverso il sito www.igsavigliano.com.