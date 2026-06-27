Al via Collisioni ad Alba: le indicazioni su parcheggi e misure di sicurezza

In occasione dei concerti del festival Collisioni 2026, in programma in piazza Medford ad Alba sabato 27 giugno alle ore 21.30 con Ben Harper, sabato 4 luglio alle ore 19.00 con Alfa, Frah Quintale, Andrea Cerrato e Marco Castello, e domenica 5 luglio alle ore 20.00 con Morad, Nerissima Serpe e Sayf, sono stati predisposti specifici provvedimenti di viabilità e sicurezza, in considerazione della significativa affluenza di pubblico prevista in città.

L'obiettivo è garantire la sicurezza dell'area destinata ai concerti, consentire ai mezzi di emergenza e di soccorso di raggiungere rapidamente ogni punto interessato dagli eventi e assicurare, per quanto possibile, la regolare circolazione del traffico cittadino.

Divieto di vetro e contenitori metallici

La normativa vigente già prevede il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni. Inoltre, per ragioni di sicurezza, nelle aree pubbliche del centro abitato interessate dagli eventi è vietato detenere, introdurre nell'area concerti o consumare bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine e borracce in metallo.

È inoltre vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine, compresa quella effettuata tramite distributori automatici, nonché la somministrazione di alimenti e bevande in tali contenitori da parte degli operatori del commercio su area pubblica. Resta consentita la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande all'interno dei locali e delle aree pertinenziali dei pubblici esercizi autorizzati.

La violazione delle disposizioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, oltre alle eventuali misure accessorie previste dalla normativa vigente.

Divieto di introdurre oggetti pericolosi

Nelle giornate del Festival Collisioni è vietata la detenzione e/o l'utilizzo dei dispositivi pericolosi, compresi gli spray urticanti.

Parcheggi

Per gli utenti con disabilità sono disponibili gli stalli riservati nel controviale di corso Torino, di fronte ai negozi.

Per tutti gli altri spettatori sono state individuate aree di sosta dedicate, collocate in prossimità delle principali direttrici di ingresso e uscita dalla città e dell'area concerti:

zona cimitero – piazzale Ferrero – corso Europa – San Cassiano (parcheggi F ed E), per i veicoli provenienti da ovest, corso Barolo, corso Nebbiolo, SP 3 bis e tangenziale di Alba (uscita Alba corso Europa);

parcheggio Miroglio/Vestebene di via Santa Barbara (parcheggio G), per i veicoli provenienti da sud, SP 429, corso Cortemilia e Langhe.

Considerata la ridotta distanza tra i parcheggi individuati e l'area concerti, non è previsto un servizio navetta.

Il sindaco Alberto Gatto dichiara: «Anche quest'anno, in stretta collaborazione con Prefettura, Questura, Polizia Locale e organizzatori del festival, abbiamo predisposto un piano dedicato per la gestione della viabilità e della sicurezza durante le giornate di Collisioni. L'obiettivo è accogliere al meglio le migliaia di persone che raggiungeranno Alba, garantendo lo svolgimento degli eventi in sicurezza e limitando, per quanto possibile, i disagi alla viabilità cittadina. Invitiamo il pubblico a utilizzare i parcheggi dedicati, a seguire le indicazioni del personale e della segnaletica e a programmare gli spostamenti con un po' di anticipo. Ringraziamo cittadini, operatori e volontari per la collaborazione che renderà possibile lo svolgimento della manifestazione in serenità. Buon Collisioni a tutti!».

Altre informazioni utili

Oggetti vietati

Non potranno essere introdotti nell'area concerti e dovranno essere lasciati all'esterno:

- utensili da lavoro;

- bastoni per selfie;

- aste rigide;

- valigie di grandi dimensioni;

- caschi;

- bottiglie, lattine e borracce;

- armi;

- bicchieri di vetro;

- power bank;

- ombrelli;

- bombolette spray;

- droni;

- fuochi d'artificio e fumogeni;

- ogni altro oggetto atto a offendere.

Per garantire la sicurezza di tutti saranno effettuati controlli agli ingressi da parte del personale addetto. Gli oggetti vietati lasciati all'esterno non saranno custoditi.

Servizio accoglienza spettatori con disabilità

Gli spettatori con disabilità in possesso di un biglietto per i concerti sono invitati a contattare preventivamente l'organizzazione scrivendo all'indirizzo volontari.collisioni@gmail.com , così da consentire la migliore sistemazione nell'area dedicata. I posti disponibili sono limitati.

Infopoint e biglietteria

La biglietteria del festival, che ospiterà anche l'infopoint, sarà allestita nella piazzetta Costanzo Bubbio.

Accesso all'area concerti

L'incolonnamento del pubblico avverrà nel controviale di corso Torino, con partenza da piazzetta Costanzo Bubbio. Lungo il percorso di accesso sarà attivo un servizio di distribuzione dell'acqua.

Si consiglia agli spettatori di arrivare con largo anticipo rispetto all'orario di inizio dei concerti, per agevolare le operazioni di ingresso e i controlli di sicurezza.