Protezione Civile: la Città di Alba ha partecipato all'esercitazione "EXE PO 2026" sul rischio idrogeologico

Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha organizzato, dal 25 al 27 giugno 2026, un’esercitazione sul territorio del Nord Italia denominata EXE PO 2026. Per la provincia di Cuneo sono stati coinvolti i comuni di Alba, Barbaresco, Castagnito, Govone e Neive.

L’attività esercitativa, rivolta principalmente ai posti di comando, ha avuto l’obiettivo di verificare quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, testare l’efficacia dei modelli organizzativi di intervento e favorire la conoscenza dei contenuti dei piani da parte di tutti i soggetti coinvolti.

In collegamento con il Centro Coordinamento Soccorsi Sala Operativa Provinciale Integrata, la Prefettura di Cuneo e la Provincia di Cuneo hanno dato il via alla simulazione che ha previsto uno scenario di alto rischio idrogeologico.

Come da protocollo, il sindaco di Alba ha quindi attivato il Centro Operativo Comunale, con il compito di supporto e coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e riunito prontamente nella sala operativa di via Manzoni: tecnici e dirigenti del Comune, la giunta comunale, le associazioni di Protezione civile convenzionate, il gruppo comunale volontari e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, oltre ad una rappresentanza della Ferrero, azienda potenzialmente coinvolta nell’attività di emergenza che è stata simulata.

Come attività pratica, in collegamento con la sala operativa della Prefettura, è stata installata la paratia mobile anti alluvione presso le sponde del Tanaro in via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Sono inoltre state simulate alcune attività di allerta e di evacuazione, supportate dall’emanazione delle relative ordinanze e dalla comunicazione in emergenza sui social e agli organi di stampa.

Il sindaco Alberto Gatto dichiara: «Mantenerci addestrati e pronti in caso di emergenza è fondamentale: per questo svolgiamo periodicamente esercitazioni di Protezione Civile. L’alluvione del ’94, le gravi perdite umane e gli ingenti danni ci hanno profondamente segnati, ma il percorso compiuto da allora ci ha permesso di accumulare competenze e professionalità, guidati dalla priorità assoluta di garantire la sicurezza dei cittadini e la difesa del territorio. Un grazie sincero agli uffici comunali ed in particolare alla Ripartizione Opere Pubbliche, a tutti i volontari che hanno partecipato all’esercitazione. Mi complimento con tutti i membri del COC per la professionalità e l’alto senso civico».