Beppe Ghisolfi: “Dedico il Premio Aldo Mano a chi ogni giorno comunica il nostro territorio”

Questo sabato, nel salone d’Ercole del Castello di Racconigi, il banchiere scrittore Beppe Ghisolfi ha ricevuto, dalle mani del sindaco Valerio Oderda e del presidente del locale circolo del Lions Club Giacomino Beltrando, la terza edizione del prestigioso riconoscimento intitolato a uno dei più significativi e rappresentativi rappresentanti dell’informazione della Granda e del Piemonte.

“Sono molto felice di essere qui a Racconigi e di ricevere il Premio che porta il nome del compianto Aldo Mano, un collega ma prima di tutto un amico la cui penna, sagace e competente, ha firmato pagine importanti della cronaca locale e formato intere generazioni di colleghi e di validi cronisti”, ha dichiarato Ghisolfi. Quest’ultimo è stato altresì definito – dal Sindaco Valerio Oderda e dal Presidente del Lions cittadino Giacomino Beltrando – “il continuatore non solo ideale della tradizione informativa rappresentata da Aldo Mano, tradizione che il Professor Ghisolfi continua a portare avanti in maniera meritoria e compatibile con i suoi prestigiosi impegni e incarichi”.