L'artista saluzzese Franco Giletta porta la sua "Fata Turchina" alla mostra dedicata a Pinocchio in Lazio

In occasione del bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, noto come Collodi (1826-2026), anche l'artista saluzzese Franco Giletta è tra i protagonisti della mostra "A Pinocchio", allestita negli spazi della Torre Truglia di Sperlonga, in provincia di Latina.

L'esposizione, curata da Paolo Giorgi, viene inaugurata oggi, sabato 27 giugno alle 17,30 e resterà visitabile fino al 26 luglio, tutti i giorni dalle 17 alle 22.

La rassegna riunisce quindici artisti chiamati a reinterpretare uno dei personaggi più amati della letteratura italiana. Oltre a Giletta sono esposte le opere di Carlo Bertocci, Beatrice Botti, Carlota Bulgari, Massimo Ciampi, Sergio Ceccotti, Gioxe De Micheli, Anna Di Stasi, Stefania Fabrizi, Paolo Giorgi, Pierluigi Isola, Luca Morelli, Alessandro Perini, Salvo Russo e Minako Saka.

La partecipazione di Franco Giletta alla mostra rappresenta un nuovo e significativo riconoscimento per il percorso artistico dell'autore, inserito in un'esposizione che celebra, attraverso linguaggi contemporanei, uno dei capolavori più amati e conosciuti della letteratura italiana.

“Ho raffigurato la Fata Turchina – spiega Franco Giletta. - L’opera è stata realizzata per entrare in dialogo anche con lo spazio espositivo che è la Torre Truglia di Sperlonga, antico bastione posto su uno sperone di roccia a picco sul mare. Il volto della Fata ha alle spalle proprio il mare in cui si scorge la coda della balena. Tutto è giocato sui colori azzurri. Sul capo della Fata un diadema assume le sembianze del volto di Pinocchio di profilo. Sulla veste della Fata dai capelli turchini sono ricamati alcune figure simboliche delle avventure del burattino: il gatto e la volpe, il grillo parlante, l’asino, il tronco di legno”.



