Silvia Facello nuova coordinatrice provinciale Lady Chef dell’Associazione Cuochi Provincia Granda

Recentemente si è svolta a Cuneo in Confcommercio l’Assemblea delle Lady Chef, il settore femminile dell’Associazione Cuochi Provincia Granda, per l’elezione della nuova coordinatrice.

Dalla votazione è emerso il nominativo di Silvia Facello di Carrù, che parteciperà insieme e Caterina Quaglia alle elezioni della coordinatrice dell’unione regionale.

“Ringrazio le colleghe – interviene Silvia Facello – per la fiducia. Il 12 settembre 2014 cominciò la mia avventura in centro a Carrú, inizialmente come sala da tè perché mai avrei pensato di realizzare il mio più grande sogno: quello di avere un ristorantino tutto mio”. Oggi posso affermare di aver realizzato, con fatica, quello che era il mio sogno da sempre; oggi come regalo di compleanno sono stata nominata coordinatrice provinciale delle Lady Chef”.

Il settore Lady Chef nacque circa 30 anni fa per fare solidarietà; ancora oggi le Lady Chef hanno un accordo con un’associazione di Roma dove periodicamente vanno a insegnare a cucinare alle donne di alcune zone svantaggiate Africa Libano Giordania etc.

Nel tempo un gruppo nutrito di donne capaci, professioniste e amanti del food stanno acquisendo sempre più pregio e rilievo, a conferma che la componente femminile nella professione culinaria apporta uno straordinario contributo, in termini di sensibilità, intelligenza, creatività, serietà e abnegazione.



“L’Unione fa la forza - precisa la Facello - e la fa sicuramente anche con noi che ormai siamo un punto di riferimento importante per l’Associazione del territorio. Importante è la formazione continua, eventi, iniziative finalizzate a creare valore per tutti i professionisti della ristorazione provinciale”. “Mi auguro che ci siano sempre più associate per creare un team sempre più prestigioso”.

“Esprimono - interviene Domenico Pavan, presidente dell’Associazione Cuochi Provincia Granda – le congratulazioni alla nuova eletta Silvia Facello, referente Lady Chef della provincia di Cuneo, augurandole un buon lavoro e auspicando che il suo prezioso incarico possa contribuire alla crescita delle Lady Chef in Provincia; inoltre, è doveroso un ringraziamento per il lavoro svolto alla referente uscente Caterina Quaglia”.

“Faccio i miei più vivi complimenti – conclude Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo, presso la quale ha sede l’Associazione Cuochi Provincia Granda – a Silvia Facello per la nomina a coordinatrice provinciale di Lady Chef”.

“Si tratta di un importante traguardo raggiunto all’interno dell’Associazione Cuochi Provincia Granda, organizzazione associativa nata alcuni decenni fa all’interno dell’Associazione Albergatori”.