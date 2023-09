Visure catastali: cosa sono e come richiederle

Le visure catastali sono documenti importanti soprattutto nel momento in cui si deve comprare o vendere casa, oppure c’è bisogno di ottenere determinate informazioni su un immobile. Questo è un elemento fondamentale ma come si può ottenere.

Oggi c’è la possibilità di richiedere facilmente la visura online su piattaforme dedicate come Trovavisure, un portale specializzato nel reperimento delle visure, dei documenti online sia per conto dei privati, sia di aziende e professionisti.

I servizi di Trovavisure permettono di richiedere la visura con pochi click e senza bisogno di registrazione. Ogni documento telematico viene prelevato dalle fonti ufficiali quali: Catasto, Camera di Commercio, Conservatoria dei registri immobiliari.

In questa guida vediamo nel dettaglio cos’è una visura catastale e come procedere alla sua richiesta online in tempi brevissimi.

Visura catastale: cos’è e a cosa serve?

La visura catastale è un documento ufficiale che si può richiedere online tramite portali appositi come TrovaVisure. Questo certificato contiene dettagli cruciali relativi a un immobile o un terreno, come sono registrati nel catasto italiano.

Essendo un elemento fondamentale nel settore immobiliare, è necessario comprenderne come interpretarla e ottenerla.

Il documento, solitamente presentato in formato A4 orizzontale, offre una visione chiara e tabellare dell'immobile in questione. I dati riportati includono:

Dati Identificativi : Questi riguardano la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il comune di appartenenza dell'immobile o terreno.

: Questi riguardano la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il comune di appartenenza dell'immobile o terreno. Dati di Classamento : Informazioni come la zona censuaria, la categoria catastale, la classe, la superficie catastale, la consistenza e la rendita sono inclusi in questa sezione.

: Informazioni come la zona censuaria, la categoria catastale, la classe, la superficie catastale, la consistenza e la rendita sono inclusi in questa sezione. Dati Anagrafici: Mostrano chi è il proprietario dell'immobile, includendo dettagli come il nome e il codice fiscale.

Come si legge una visura catastale

Mentre la visura catastale può sembrare complessa a prima vista, è strutturata per fornire informazioni chiare e precise.

La tipologia di visura si trova nella parte centrale del documento. Successivamente, attraverso le tabelle, si possono trovare le unità immobiliari, i dati identificativi e quelli di classamento. Una sezione ulteriore indica chi possiede l'immobile, dettagliando il numero di intestatari, i loro dati anagrafici e i diritti e gli oneri reali associati.

Come richiedere la visura catastale online

In un mondo sempre più digitalizzato, la richiesta di documenti come la visura catastale è diventata più semplice e veloce grazie alla possibilità di effettuarla online. Ecco una guida passo-passo su come richiedere una visura catastale su siti internet.

Una volta effettuato l'accesso al portale, dovrai inserire le informazioni relative all'immobile o al terreno per cui desideri la visura. Questi dati possono includere il Comune, la sezione, il foglio, la particella.

Oppure è possibile richiedere una ricerca di visura catastale per codice fiscale, per persona, per immobile o una novità introdotta dal portale TrovaVisure è la “Visura Catastale tramite Google Maps” un servizio innovativo e perfetto se non si conoscono gli estremi catastali.

Dopo aver inserito i dati richiesti, verrà mostrato un riepilogo delle informazioni inserite. Verifica che tutto sia corretto e procedi al pagamento, che comprendono quelli di servizio e gli oneri di segreteria relativi.

Una volta confermata la richiesta ed effettuato il pagamento, il sito elaborerà la tua richiesta.

In genere, per la semplice visura catastale si riceve il documento entro due ore direttamente nella propria casella e-mail.

Una volta ricevuta la visura catastale, puoi decidere di stamparla o conservarla digitalmente per future necessità.

In modo semplice e veloce si avrà il documento di visura catastale da poter utilizzare per reperire informazioni per una valutazione personale dell’immobile, oppure da poter portare alla banca o al notaio, a seconda dell’uso al quale è deputato il certificato richiesto.