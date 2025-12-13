Babbi Natale solidali alla Casa Don Dalmasso: il Lions Club Busca e Valli dona attrezzature e sorrisi

C’è stato un bel clima di festa e partecipazione oggi, sabato 13 dicembre, alla Casa Don Dalmasso di Bernezzo, dove il Lions Club Busca e Valli ha animato il pomeriggio con un’iniziativa concreta e molto sentita.

Oltre venti soci del Lions, per l’occasione vestiti da Babbo Natale, hanno fatto visita alla struttura portando donazioni importanti per la vita quotidiana degli ospiti: due materassi e cuscini antidecubito, saturimetri e misuratori di pressione. Strumenti fondamentali per il lavoro di cura che ogni giorno viene svolto nelle case di riposo. Alla parte sanitaria si è aggiunto anche un pensiero più dolce, con la consegna di panettoni e pandori artigianali, apprezzati da ospiti, operatori e familiari.

Durante il pomeriggio, la presidente del Lions Club Busca e Valli, la dottoressa Gabriella Girardo, ha consegnato una targa alla struttura come segno di vicinanza e riconoscimento per il lavoro svolto. Un gesto semplice, che ha dato valore a una collaborazione basata sull’attenzione alle persone e ai bisogni reali del territorio.

All’incontro erano presenti il presidente della Casa Don Dalmasso, don Gabriele Mecca, la responsabile amministrativa Katiuscia Ribero, il personale OSS e infermieristico, l’assessore comunale Silvia Musso, diversi volontari e numerosi parenti degli ospiti. Una presenza corale che ha reso il momento ancora più significativo.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Roberto Combale del Lions Club, per il contributo all’organizzazione dell’iniziativa.