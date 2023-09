Settembre Saluzzese, gli appuntamenti della prossima settimana

Ogni settimana il calendario di settembre saluzzese pone al centro la musica, il teatro, gli eventi di piazza, le celebrazioni ufficiali: vuole essere un momento culturale di territorio, aperto alle più diverse proposte. Ecco il programma dal 21 settembre al 27 settembre.

Giovedì 21 settembre 2023 - ore 19.30 Tasté Spazio Civico, via Salita al Castello APERITIVO IN LINGUA INGLESE Venerdì 22 settembre 2023 - ore 21.00 Tasté Spazio Civico, via Salita al Castello FABRIANA ORCHESTRA MUSICA LIVE

Venerdì 22 settembre 2023 - ore 21.00 Il Quartiere, piazza Montebello 1, Sala Tematica Trame di Quartiere - DON LORENZO MILANI. L'ESILIO DI BARBIANA, presenta Sandra Gesualdi. Info: cultura@comune.saluzzo.cn.it 3480707998

Venerdì 22 settembre 2023: Confraternita Croce Nera Concerto a cura dell'ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA

Sabato 23 settembre 2023 - tutto il giorno Tasté Spazio Civico, via Salita al Castello FESTIVAL TEATRO A PEDALI E SFILATA DI MODA

Domenica 24 settembre 2023 - tutto il giorno Villa Belvedere Radicati, via San Bernardino 17 Evento per famiglie “VILLA FANTASIA” - a cura di Mondadori Book Store Info: Fondazione Amleto Bertoni – Città di Saluzzo – Tel. 0175 43527 – 346 9499587 www.fondazionebertoni.it;info@fondazionebertoni.it

Domenica 24 settembre 2023 Chiesa della Croce Nera, piazzetta San Nicola Visite guidate alle ore 15-16-17 "per conoscere La Croce Nera". Ingresso gratuito Lunedì 25 settembre 2023 - ore 17.00 Il Quartiere, piazza Montebello 1, Sala Tematica LISTA DEI DESIDERI 2023 Costo: gratuito. Info e prenotazioni: biblioteca.saluzzo@itur.it

Da lunedì 25 a venerdì 29 settembre 2023 - dalle ore 16.00 alle 19.00 Casa delle Associazioni, Scuola Suzuki, piazza Montebello 1 BAMBINI CHE SUONANO INCONTRANO ALTRI BAMBINI INTERESSATI UR-CA.

Per informazioni: info@ur-ca.it, 3496275879 MU.SA. musa@itur.it, 3293940334 ASSOCIAZIONE ARTE TERRA CIELO. associazione.arteterracielo@gmail.com, 333 697 9063 IL QUARTIERE. eventi@comune.saluzzo.cn.it, 0175211458 COLLEGIUM ARTIUM ASS. CULTURALE collegiumartium.saluzzo@gmail.com, 3382092991 SCUOLA SUZUKI. info@scuolasuzukisaluzzo.it, 3387003832 - 3488679021