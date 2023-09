Cuneo "per la sicurezza stradale": una mostra chiede cambio di mentalità ai guidatori

Serve un cambio di mentalità in chi si mette alla guida, affinché si possano ridurre i morti sulle strade. Questo il messaggio di "Sulla strada. Cuneo per la sicurezza stradale", l’esposizione che verrà inaugurata mercoledì 20 settembre alle ore 12, presso il Palazzo della Prefettura di Cuneo. È un altro tassello nel percorso e nello sforzo di formazione e sensibilizzazione promosso dal Comune di Cuneo che guarda a chi si mette al volante, e in particolare ai ragazzi e alle ragazze.



Una serie di pannelli offrono dati, analisi e informazioni sui sinistri stradali e sulle loro cause, ma anche sulle buone pratiche da attuare per fermare la quotidiana scia di sangue e dolore che avviene sulla strada. I temi della mostra sono già stati al centro di un incontro con le scuole lo scorso 17 maggio. Ora l’auspicio è che la mostra – allestita in strutture leggere e facilmente trasportabili – possa girare sul territorio per portare il suo messaggio che è quello del rispetto della vita umana.



L’esposizione è legata a un progetto di formazione e sensibilizzazione promosso dal Comune di Cuneo nell’ambito della strategia “Cuneo 2030 per lo sviluppo sostenibile”, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e delle attività connesse al mobility management aziendale e scolastico che tratta il tema della sicurezza stradale. È stata preceduta da una serie di iniziative e incontri sui temi della mobilità dolce e dell’educazione alla strada.



“Una delle preoccupazioni maggiori dei nostri cittadini è proprio quella della sicurezza sulle strade. Il tema emerge in tantissime occasioni e noi lavoriamo per rendere le strade più sicure con i mezzi e gli strumenti che abbiamo a disposizione. Ma ci rendiamo sempre più conto che, se non avviene un cambiamento nella mentalità di chi è alla guida nel senso della responsabilità e del rispetto delle norme, a poco serve tutto il resto. E questo cambio di mentalità è urgente. Noi auspichiamo che la mostra aiuti a fare un passo in quella direzione”, le parole dell’Assessore alla mobilità Luca Pellegrino.



I pannelli sono stati realizzati su materiali completamente riciclabili, con foto provenienti dall’archivio del Sig. Valter Aimar, Vigile del Fuoco in congedo, e dall’Archivio Fotografico de La Stampa di Cuneo, mentre l’allestimento è stato realizzato congiuntamente dagli uffici Pianificazione Strategica e Mobilità – Biciclette. La realizzazione e la grafica sono a cura di Sara Ambrosoli e Paolo Cavallo.



La mostra sarà visitabile negli spazi della Prefettura dal 20 settembre fino al 6 ottobre (nei giorni feriali tra le 10 e le 12; dalle 15 alle 18:30. San. Michele/sabato/domenica: chiuso).



A partire dal 9 ottobre sarà allestita alla Casa del Fiume. Le scuole, i comitati di quartiere e frazione e tutti gli enti interessati, potranno richiedere di ospitare i pannelli dell’esposizione nelle loro sedi, contattando il numero 0171.444523 o scrivendo a ufficio.biciclette@comune.cuneo.it.