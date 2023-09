Federica Barbero Invernizzi con il ministro Lollobrigida al taglio del nastro di Cheese

Lo scorso 15 settembre, l’architetto Federica Barbero Invernizzi ha preso parte, al fianco del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, all’inaugurazione di Cheese 2023 in qualità di responsabile regionale di Fratelli d’Italia del “Dipartimento spettacolo, teatro e valorizzazione del territorio”.

“Il nostro territorio possiede eccellenze uniche, e mi permetto di dire, eccellenze riconosciute a livello mondiale, che contribuiscono in modo ragguardevole al sostegno dell’economia nazionale” – ha ricordato l’architetto Federica Barbero proprio in occasione dell’apertura della manifestazione che rappresenta una delle eccellenze fieristiche riconosciute in tutto il mondo.

Federica Barbero Invernizzi, che da tempo si occupa di promuovere il territorio, potrebbe rientrare in futuro tra i protagonisti della tornata elettorale che nel 2024 chiamerà i cittadini a votare per l’Europa e la Regione.