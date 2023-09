Moretta, a Cascina San Giovanni un intervento per migliorare l’acustica del salone

Sono iniziati i lavori di miglioramento acustico del salone a Cascina San Giovanni.

«Quello dell’acustica – spiega il sindaco Gianni Gatti – era un problema sollevato già diverse volte in passato. Il grande salone presentava problemi di riverbero del suono, non consentendo, molte volte, un audio di qualità soprattutto a chi siede nelle file retrostanti o in fondo alla sala. Non è un problema legato all’impianto, ma soprattutto alla diffusione del suono».

L’intervento ha preso il via con il posizionamento di pannelli fonoassorbenti a soffitto. Si tratta di grossi dischi di materiale plastico espanso che limitano il riverbero del suono contro il soffitto e il generarsi di effetti eco. Sono situati ad altezze diverse l’uno dall’altro: in sostanza le onde sonore che si propagano nell’aria non vengono riflesse ma penetrano nel pannello acustico, costituito da fibra di poliestere. Il fonoassorbimento è la capacità di un materiale di assorbire l'energia sonora trasformandola in calore. Nelle prossime settimane l’intervento, sostenuto con fondi comunali, si completerà con la posa di altri pannelli lungo le pareti laterali del salone