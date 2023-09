"Last Summer Sunset", l'ultimo tramonto d’estate. Questo il titolo del concerto in programma per giovedì 21 settembre al Castello della Manta, con inizio alle ore 19.

Alessio Giusti leggerà alcune fiabe italiane di Italo Calvino accompagnato dalla chitarra di Giorgio Signorile.

L'ingresso è libero. Durata prevista: 40 minuti In caso di pioggia, il concerto si terrà nella Sala delle Grottesche.