Camminata Resistente sui sentieri partigiani di Canale e Cisterna

Domenica 24 settembre si terrà la “Camminata Resistente – Anello Canale Roca Tajà” attraverso i sentieri partigiani. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Franco Casetta con Canale Ecologia, Museo Arti e Mestieri di Cisterna e Polo Cittattiva per Astigiano e Albese.

Lo scopo di coinvolgere il più possibile altre persone che desiderino camminare sui luoghi che hanno visto agire la 23ª Brigata e conoscere alcuni episodi significativi legati a essa.

Partenza alle 10 da piazza Europa a Canale (lato bar) con arrivo a Casa Natura dove sarà possibile arrivare direttamente per proseguire la camminata. Si proseguirà verso Roca Tajà per poi tornare a Casa Natura per il pranzo al sacco. Verso le 15 rientro a Canale. È disponibile la traccia al link: https://www.alltrails.com/it-it/explore/map/anello-da-canale-a-rocca-taja?u=m&sh=a5kl95.

È gradita la prenotazione scrivendo alle mail associazionefrancocasetta@gmail.com o polocittattiva_formazione@icsandamiano.edu.it. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.