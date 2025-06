Alla scoperta dei giardini di Savigliano

Un percorso tra i più bei giardini pubblici e privati di Savigliano, passando per gli antichi chiostri di conventi. Nell'ambito della manifestazione “I giardini delle essenze”, in programma per il weekend, il Comune di Savigliano, in collaborazione con l'Ufficio turistico Iat, organizza la visita guidata "Savigliano e i suoi giardini”.

L'iniziativa si svolgerà sabato 7 giugno, alle 17. Il costo è di 2 euro a persona, gratis per i possessori della Cultura Card. Gradita la prenotazione scrivendo a iat.savigliano@coopculture.it .