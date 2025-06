A Saluzzo “C’è Fermento” ritorna con venti birrifici artigianali e undici food truck da tutta Italia

La macchina organizzativa della Fondazione Amleto Bertoni è al lavoro per definire gli ultimi dettagli della quindicesima edizione di “C’è Fermento“, il salone delle birre artigianali in programma da giovedì 19 a domenica 22 giugno, presso il cortile principale de “Il Quartiere“ (piazza Montebello, 1) a Saluzzo.

Per quattro giorni, l’ex caserma Musso si trasformerà nel ritrovo prediletto di birrai, intenditori e appassionati di birra artigianale, ma anche del cibo di strada di qualità, grazie alle proposte di 20 birrifici e 11 cucine e food truck provenienti da tutta Italia. Oltre alla presenza dei mastri birrai che sveleranno segreti e curiosità della loro produzione, il programma è ricco di iniziative collaterali, in primis i laboratori su prenotazione nelle serate di venerdì, sabato e domenica, dedicati ad abbinamenti e degustazioni a cura di ABC – Associazione Birraia Cuneese (info e prenotazioni su WhatsApp 328/4741065 o via mail abc.cuneo@gmail.com). Tra le novità di quest’anno, il servizio navetta da Alba, con fermate a Bra e Savigliano, previsto per il sabato sera, con prenotazione obbligatoria. L’evento, ad ingresso gratuito, aprirà al pubblico alle 18 e chiuderà il giovedì e la domenica a mezzanotte, il venerdì e il sabato all’una. “C’è Fermento“ è realizzato in collaborazione con la Città di Saluzzo e la Condotta Slow Food del Marchesato di Saluzzo, grazie al sostegno di Acqua Eva, Ambiente Servizi, Isiline, Arenanaways, Bus Company e Molecola. Maggiori informazioni su cefermento.it o chiamando 0175/43527 e 346/9499587.

I venti birrifici, selezionati attentamente dalla Guida alle Birre d’Italia Slow Food e dal comitato scientifico formato da Luca Giaccone e Francesco Nota, giungeranno da buona parte di Italia: “Bastian Contrario” dall’Emilia Romagna, “61 Cento” dalle Marche, tre dalla Toscana con “Birrificio del Forte”, “Cantina Errante” e la new entry “Mudita Brewery”, “Ofelia” dal Veneto, “Maltus Faber” dalla Liguria e le nuovissime “Classe 85” dalla Lombardia ed “East Side” dal Lazio. Dal Piemonte “Birrificio della Granda”, “De Lab Fermentazioni”, “Filodilana”, “Kauss”, “La Piazza”, “Sagrin”, “Troll”, “Trunasse”, “Stabrau”, “Parsifal”, “Grado Plato”, “Canediguerra”. Tra le undici cucine di strada e food truck arriverà anche una presenza internazionale con la cucina messicana di “Revolucion”. Tornando in Italia, ci saranno: “Basulon” dalla Lombardia, “Bracevia” a tutta pecora dall’Abruzzo, “Eredi L. Nigro” e “Nannì sapori romaneschi” dal Lazio. Dalle Terre del Monviso si presenteranno le new entry i “Barba Q”, il “Cartoccio” e i “VàLanga” e, confermatissimi, “L’isola delle Crepes” e “Stragood”. Una novità anche per quanto riguarda il gelato: “Agriberroni”, dalla vicina Racconigi, porterà le sue proposte a Saluzzo.

Il laboratorio “Birra & antipasti della tradizione” si terrà venerdì 20 giugno alle 19.30, e sarà dedicato all’abbinamento tra birre artigianali e grandi classici antipasti piemontesi. La degustazione di 4 birre, abbinate a 4 piatti, con la presenza di un rappresentante per ogni birrificio, è a cura di ABC, con iscrizione obbligatoria, entro il 19 giugno, al costo di 20 euro a persona. Sabato 21 e domenica 22 giugno, alle 18.15, invece, sarà proposto un percorso di visita a 5 stand birrai, con un focus internazionale il sabato e più concentrato sul territorio la domenica. l tour degustazione sono curati ed organizzati da ABC, con iscrizione è obbligatoria entro il 19 giugno al costo di 10 euro a persona, valido per cinque birre da degustare, escluso il bicchiere da acquistare presso le casse della manifestazione.

Sabato 21 giugno, inoltre, per raggiungere “C’è Fermento” da Alba, Bra e Savigliano è prevista una navetta che partirà alle ore 16 dal deposito di Bus Company in piazzale Dogliatti ad Alba. La navetta si fermerà a Bra presso il Movicentro e a Savigliano in piazza Galateri, con arrivo a Saluzzo in piazza Montebello. La partenza per il rientro è prevista alle 22.30. il prezzo è di 15 euro per andata e ritorno da Alba e Bra e 10 euro per andata e ritorno da Savigliano. La prenotazione è obbligatoria via mail a stampa@fondazionebertoni.it, entro mercoledì 11 giugno.