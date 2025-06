Bra, l’attrice teatrale e personaggio tv Simona Garbarino ospite a BrArte

Da segnare in agenda: venerdì 6 giugno, alle ore 18, a Bra, presso la sala di BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148) è in programma la presentazione del libro "Taccuino delle molte me" di Simona Garbarino, pedagogista, formatrice, poetessa e docente universitaria.

L’autrice è anche attrice di teatro e attrice comica, con numerose esperienze televisive al fianco di Marcello Cesena (su Mediaset in diverse edizioni di “Mai dire…”, su Rai 2 in varie edizioni di “Quelli che il calcio”, su TV8 all’interno del Gialappa Show).

Simona Garbarino dialogherà con il noto giornalista-fotografo Vittorio Santi e Agata Comandè, presidente dell’associazione culturale BrArte, con la partecipazione dell'artista Francesca Rasta e del musicista Mauro Ventura. Info e prenotazioni: 3384204045.