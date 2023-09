Nei boschi di Venasca un porcino da 600 grammi

Un amore culinario e non solo. Una passione ereditata dalla madre Daniela, ma anche dalla nonna Margherita, che in paese tutti conoscevano come Rita. E’ la molla che in questa stagione ispira le uscite per funghi di una nostra affezionata lettrice di Venasca, Romina Rinaudo. Una passione che nel pomeriggio di ieri è stata premiata dal fortunato ritrovamento di un notevole esemplare di porcino rinvenuto nei boschi del paese.

"Dopo il lavoro – spiega Romina – con mia madre Daniela siamo uscite per una breve ricerca in un vicino bosco e a un certo punto ho notato quel fungo, ben nascosto nel fitto tra gli alberi. Ho scostato l’erba che lo riparava e ho visto che si trattava di un esemplare dalle dimensioni importanti. Tornata a casa l’ho messo sulla bilancia, pesava 600 grammi".