Bra: al via il Censimento permanente Istat 2023

Il 2 ottobre prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie. Nel 2023 le famiglie che partecipano al Censimento sono 1 milione 46 mila in 2.531 Comuni sull’intero territorio nazionale.

Quest’anno delle due rilevazioni comunemente effettuate, quella aerale e quella da lista, i cittadini braidesi saranno coinvolti soltanto in quest’ultima, che prevede la compilazione di un questionario on line. Così, dal 2 ottobre all’11 dicembre 2023 le 482 famiglie braidesi chiamate a rispondere potranno compilare il questionario utilizzando le credenziali di accesso ricevute con la lettera informativa inviata loro dall’Istat, oppure tramite SPID o CIE. In alternativa, i cittadini potranno contattare il Centro di Rilevazione attivato all’interno del Comune di Bra (via Barbacana 6, piano terreno) e procedere con una intervista telefonica, oppure ancora recarsi personalmente presso il centro previo appuntamento da concordare chiamano i numeri 0172.438259 o 0172.438242, oppure scrivendo all’indirizzo mail anagrafe@comune.bra.cn.it o alla Pec comunebra@postecert.it.

Per informazioni e per eventuale assistenza su problemi tecnici riscontrati in fase di accesso al sito web o durante la compilazione online del questionario, è inoltre possibile rivolgersi al numero Verde ISTAT 800188802, attivo dall’8 ottobre al 22 dicembre in orario 9-21.

A partire dal 7 novembre e fino al 22 dicembre le famiglie che non hanno risposto al questionario (oppure solo parzialmente) saranno contattate dagli operatori comunali o dai rilevatori per un’intervista telefonica, oppure per un’intervista faccia a faccia presso il proprio domicilio o il Centro di Rilevazione comunale. In caso di intervista al domicilio, gli incaricati dovranno esibire l’apposito cartellino di riconoscimento.

Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge.