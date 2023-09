Lavori a Dronero per il rifacimento e la realizzazione della segnaletica stradale

A Dronero si stanno svolgendo in questi giorni i lavori per il rifacimento e la realizzazione della segnaletica stradale.

”Oltre a rimarcare spazi precedentemente delineati - spiega il Comandante della Polizia Municipale Oreste Uberto - ogni anno ci impegniamo a realizzarne di nuovi, cercando di gestire al meglio ed in sicurezza gli spazi pubblici”.

Novità a Pra Bunet, Tetti e via Roccabruna. Sia a Pra Bunet (zona vicino al campo sportivo e quella dov’è posizionato il rifornimento d’acqua) che in frazione Tetti (nella piazza vicino alla Chiesa) sono stati realizzati parcheggi, con anche uno per invalidi.

Ad essere ripensata è stata invece una zona in via Roccabruna, dove mancavano tutta una serie di stalli di sosta ed anche un camminamento pedonale. Qui, inoltre, sono stati creati anche due attraversamenti pedonali, uno in prossimità con via Trento e l’altro in prossimità del magazzino comunale, più una fascia di rispetto lungo la strada.