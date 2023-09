Mauro Calderoni: "Stanchi di promesse e provocazioni"

Leader dei partiti di maggioranza e ministri più in vista del governo Meloni girano l’Italia in un incessante tourbillon propagandistico, attaccandosi l’un l’altra.

Crescono solo gli sbarchi di disperati definiti invasori per cui stiamo approntando centri di detenzione da milioni di euro di nuova spesa pubblica. Per chi di loro sopravvive alla traversata del Mediterraneo.

Ben sapendo che un conto è fare propaganda, altro è governare, comprendiamo che il momento storico sia estremamente complesso mentre le soluzioni non sono facili come le promesse di campagna elettorale.

Così come non si tengano in ostaggio comuni e province, nell’abbaglio di una riforma ideologica quanto illusoria, che in realtà la stessa maggioranza Meloni ha già posticipato al 2025 o meglio, a data da destinarsi.