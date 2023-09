Lunedì a Monastero di Vasco i funerali di Livio Bertolino, morto travolto da un albero

Saranno celebrati lunedì 25 settembre, alle 15.30 nella parrocchia di Roapiana a Monastero di Vasco, i funerali di Livio Bertolino. L'uomo di 68 anni è morto nel pomeriggio di giovedì 21 settembre travolto da un albero, mentre stava eseguendo lavori di sfalcio in una zona boschiva non lontana da via Bernardino Pagliano.

Lascia la moglie Giovanna, il figlio Oreste (ispettore della Municipale di Mondovì), il fratello Giancarlo e parenti tutti.

Il rosario sarà recitato domenica 24 settembre alle 19.30 nella parrocchia di Roapiana.