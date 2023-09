Dronero, in migliaia alla passeggiata per la vita

Una grandissima partecipazione con 4.121 pettorali venduti, tanto entusiasmo e colore per l'ottava edizione della Passeggiata per la Vita, la manifestazione organizzata dalle famiglie Brignone e Rubino in ricordo di Anna Brignone e Paolo Rubino, due giovani scomparsi prematuramente. L'obiettivo è di sostenere le attività promossa dalla sezione Ail di Cuneo e dall’associazione Il Fiore della Vita di Savigliano che si occupa di bambini ricoverati all’ospedale "Santissima Annunziata" e delle loro famiglie, in particolare dei più piccoli affetti da patologie onco-ematologiche. Anche quest’anno, sono stati migliaia i partecipanti dell'evento, che ha avuto il via in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Si tratta di una camminata non competitiva e adatta a tutti che si snoda su due percorsi alternativi.