Calcio Serie D: prima vittoria del Bra in campionato, Alba KO

Disputata la quarta giornata sui campi del girone A di Serie D.

Prima vittoria in campionato per il Bra che si impone per 3-0 in casa della Fezzanese grazie alle reti di Musso (su rigore), Giallombardo e Pautassi.

Al contrario, l'Alba Calcio incappa nella prima sconfitta: la squadra di Viassi si arrende nella sfida casalinga contro la Vogherese, vittoriosa per 3-1 (di Galasso la rete albese).

Per quanto riguarda gli altri campi da rimarcare le sconfitte di Sanremese e Alcione Milano rispettivamente con Gozzano e Varese.

I RISULTATI DELLA 4^GIORNATA

Alba-Vogherese 1-3

Albenga-Vado 0-0

Chieri-Asti (inizio ore 17)

Varese-Alcione Milano 1-0

Fezzanese-Bra 0-3

Ligorna-Lavagnese 0-0

Pinerolo-Derthona 0-0

Pont Donnaz-Chisola 0-1

RG Ticino-Borgosesia 4-1

Sanremese-Gozzano 1-2

CLASSIFICA: Asti* 9, Sanremese, Alcione Milano, Pinerolo, Varese, Chisola, Ligorna 7, Ticino, Derthona, Vogherese 6, Vado, Alba 5, Fezzanese, Gozzano, Bra, Borgosesia 4, Lavagnese, Chieri*, Albenga 3, Chieri 2, Pont Donnaz 1

*una partita in meno