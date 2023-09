A Bra sarà abbattuto l’abete rosso, memoria storica di tante marce alpine

C’era una volta un abete rosso all’ingresso dell’ex Caserma Trevisan di Bra. Nel suo piccolo una celebrità, visto che finiva persino sulle cartoline, quando ancora erano di moda. Maestoso, altissimo e totalmente secco, perciò il Comune ne ha disposto l'abbattimento.

Testimone di riviste, contrappelli, libere uscite e giuramenti, l’albero non era l’unica memoria storica delle marce alpine in piazza d’armi. Restano altri tre esemplari a far da sentinella ai cittadini braidesi. In "silenzio", oggi come ieri.