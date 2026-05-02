Alba rilancia Spazzamondo: in Consiglio focus su adesioni e coinvolgimento delle scuole

L’edizione 2026 di Spazzamondo, la grande giornata di pulizia collettiva promossa dalla Fondazione CRC, approda in Consiglio comunale ad Alba con un’interrogazione della consigliera di Alba Città per Vivere, Martina Amisano, che ha chiesto all’amministrazione quali attività siano previste sul territorio e con quali strumenti si intenda incentivare la partecipazione di cittadini, scuole e associazioni.

Nel presentare l’interrogazione, Amisano ha ricordato come Spazzamondo non rappresenti soltanto una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti, ma anche un momento di sensibilizzazione sui temi ambientali, della produzione e dello smaltimento dei rifiuti. Da qui la richiesta di chiarimenti sulle iniziative collaterali e sulla promozione dell’evento.

A rispondere è stato l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo, che ha confermato l’adesione del Comune alla sesta edizione dell’iniziativa, sottolineando la continuità dell’impegno albese già avviato dalla precedente amministrazione.

“È il più grande evento di pulizia del territorio in contemporanea in tutta la provincia e in tutta Italia”, ha spiegato Cavallo, ricordando alcuni numeri delle prime cinque edizioni: 190 Comuni aderenti sui circa 250 della provincia di Cuneo, oltre 90mila cittadini coinvolti e più di 140 tonnellate di rifiuti raccolti.

L’assessore ha poi insistito sul valore educativo della manifestazione: “I rifiuti non rimangono lì dove vengono abbandonati: si degradano sul territorio, finiscono nei corpi idrici superficiali e si concentrano nel mare. Le famose isole di rifiuti negli oceani per tre quarti derivano da rifiuti abbandonati lontano dal mare”.

Per quanto riguarda l’organizzazione locale, al momento risultano già iscritti una sessantina di cittadini, un dato analogo a quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno, quando poi i partecipanti complessivi arrivarono a 400. Hanno già aderito anche un’impresa, lo Judo Club — coinvolto attraverso un bando rivolto alle associazioni sportive — e il gruppo di Italia Nostra.

Nei prossimi giorni è prevista una riunione organizzativa e operativa per individuare le aree in cui intervenire. Cavallo ha ringraziato in particolare i gruppi di Protezione civile, che collaborano nella gestione logistica e nello spostamento dei partecipanti sul territorio.

L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio, al mattino, di fronte al Palazzo Mostre e Congressi di Alba. Da lì partiranno i gruppi e lì verranno poi conferiti i rifiuti raccolti, che saranno trasportati all’isola ecologica grazie alla collaborazione con il Consorzio STR: i materiali differenziabili saranno avviati al recupero, mentre l’indifferenziato finirà in discarica.

Infine, l’assessore ha annunciato un nuovo rilancio promozionale attraverso i social e ha lanciato un appello anche agli organi di informazione e alle scuole: “Sollecito le adesioni delle scuole che in questo momento ancora non si sono iscritte. È importante lavorare sulla sensibilizzazione delle generazioni più giovani”.