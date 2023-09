A Margarita ultimo appuntamento con l'iniziativa solidale "A spasso con gli alpini"

Ultimo appuntamento, lo scorso mercoledì 20 settembre, per gli appuntamenti di "A spasso con gli Alpini", progetto nato per volontà delle penne nere locali all'insegna della solidarietà.

L'iniziativa, che si ripetuta di mese in mese nel corso dell’estate 2023, ha visto la collaborazione degli Alpini con i volontari dell'associazione Margarita attiva e solidale ed alle assistenti e collaboratrici della casa di accoglienza per anziani Giubergia di Margarita: tutti insieme hanno accompagnato gli ospiti della struttura in passeggiate e uscite sul territorio.

La scorsa settimana, a chiusura della rassegna, è stato organizzato un giro panoramico verso il torrente che scorre poco distante alla struttura di ospitalità.

"Questa iniziativa - spiegano i promotori - unitamente alle altre degli scorsi mesi, è stata un’occasione per molto ospiti, di uscire dalle mura della casa, per ammirare il paese di Margarita, soprattutto per coloro che mai l'avevano vista prima."

Gli Alpini e i volontari si sono ben amalgamati dimostrando che la buona volontà e il desiderio di aiutare possono rendere il nostro quotidiano gioioso.

Anche questa iniziativa è stata un successo, in quanto ha avuto la partecipazione di parenti dei degenti e della popolazione locale, oltre ai Gruppi e Associazioni che hanno organizzato e le maestranze della casa di accoglienza, contribuendo a rendere tutto più famigliare.

Si ringraziano i Soci del Gruppo Alpini Margarita, i volontari dell’Ass. Margarita Attiva e Solidale, nonché i collaboratori della struttura per anziani e i parenti dei degenti, per la sinergia creata per questa attività di condivisione e di solidarietà, sperando di poterla ripetere ancora nei prossimi anni.