Fuga di gas in via Don Avataneo a Savigliano: tranciato un tubo durante dei lavori

Fuga di gas in via Don Avataneo a Savigliano lungo il sedime stradale. Secondo quanto si apprende sarebbe stato tranciato un tubo della rete di media pressione.



Sul posto stanno intervenendo dalle ore 12,30 i volontari dei vigili del fuoco di Savigliano e la squadra di Saluzzo in supporto ai tecnici Italgas che stanno operando per ripristinare il guasto.