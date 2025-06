Travolto da una betoniera a Roddi: periti in campo per chiarire la dinamica dell’investimento mortale

Ci si affida alle consulenze tecniche dei periti nel tentativo di fare chiarezza sull’esatta dinamica dell’incidente mortale che lo scorso 19 maggio è costato la vita al 54enne di Verduno Silvano Brandino.

Nel pomeriggio di quel lunedì l’uomo era stato investito da una betoniera in fase di manovra nel parcheggio della stazione di servizio presente lungo la Strada Provinciale 7 a Roddi, a poca distanza dal cantiere dell’autostrada Asti-Cuneo e dalla rotonda che immette verso l’ospedale "Michele e Pietro Ferrero".

Finito sotto le ruote del pesante mezzo, per il pedone non c’era purtroppo stato nulla da fare.

La dinamica del sinistro è stata da subito oggetto dei rilievi effettuati dai militari dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Alba, che hanno anche raccolto le testimonianze delle persone presenti in quel momento nel parcheggio.

Secondo alcune di queste, da verificare, sembrerebbe che il mezzo procedesse in avanti, e non in retromarcia, e che la vittima si sia avvicinata al mezzo in direzione della cabina, forse per rivolgere un saluto all’uomo alla guida. Quest’ultimo non si sarebbe avveduto della sua presenza finendo per investirlo.

Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Asti sono affidate al coordinamento della sostituto procuratore Sara Paterno.

Nelle scorse settimane gli inquirenti avevano acquisito le immagini registrate delle telecamere di video sorveglianza a servizio del distributore e del bar con dehors che insiste sulla stessa piazzola, ma un primo esame di queste ne avrebbe provato l’inutilità, essendosi l’incidente verificato in una zona d’ombra rispetto al raggio degli occhi elettronici.

Anche da qui gli incarichi conferiti nei giorni scorsi ai diversi periti chiamati a effettuare accertamenti tecnici con la ricostruzione cinematica dell’incidente.

La Procura si è così affidata all’ingegnere torinese Roberto Bergantin, mentre la difesa dell’autista della betoniera, rappresentata dall’avvocato Giorgio Scanavino di Alba, si è rivolta all’ingegner Claudio Ciccarelli di Genova. All’ingegner Giuseppe Cresta di Asti si è invece affidato l’avvocato albese Roberto Ponzio, che rappresenta i familiari della vittima.