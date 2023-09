La svolta per la Cuneo-Ventimiglia-Nizza? Solo con la qualifica di tratta internazionale

Ieri mattina, nell'ambito del confronto sul tunnel di Tenda in vista della Cig del 6 ottobre in programma a Roma, si è parlato anche della Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza.

Una linea che non può che essere internazionale, attraversando la Francia e terminando la sua corsa, appunto, a Nizza. Passa per questo trasferimento di competenza la possibilità che la linea ferroviaria sia davvero rilanciata e possa diventare quindi un valido mezzo di collegamento tra il sud del Piemonte e la Liguria, nello specifico l'estremo ponente.

Lo ha sottolineato il presidente della Regione Alberto Cirio, così come il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi.

Non più, quindi, una linea di competenza della Regione Piemonte, ma trasferita allo Stato perché possa diventare internazionale, con le conseguenze che ciò comporta, a partire dagli adeguamenti sulla linea che permetterebbero un andamento dei convogli più rapido di quanto avviene ora. In Francia ci sono tratte dove il treno viaggia a meno di 40 km/h.

"Per il rilancio della linea servono più convogli, quindi un'estensione delle corse in orari mattutini e serali, non solo per raggiungere le località turistiche, ma anche per i pendolari. La sera e la mattina i francesi non presidiano le stazioni e quindi non si può circolare. Questo limite deve essere superato e ne parleremo in sede di Cig. Così com'è, questa linea ferroviaria è poco gestibile", ha sottolineato Rixi.

Alberto Cirio ha tra l'altro parlato del ritorno delle navette della neve, che saranno operative dall'8 dicembre. "Confermiamo gli sforzi della Regione per sostenere e mettere in sicurezza la stagione invernale. Ma la svolta ci sarà solo con il riconoscimento di questa tratta come internazionale".