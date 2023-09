Savigliano, quindici interrogazioni all’esame del Consiglio comunale

Sono quindici le interrogazioni presentate dalla minoranza consiliare al sindaco e agli assessori competenti nella seduta di Consiglio convocata per giovedì 28 settembre alle ore 19.

Dieci sono a firma dei consiglieri di centrosinistra “Spazio Savigliano” Paolo Tesio, Giorgia Seliak e Giacomo Calcagno.

Questi i temi: utilizzo bus navetta; pista ciclabile tra corso Indipendenza e via XXIV maggio; intervento edilizio su viale Piave (ex Sicurtà); proroga mostra “Rosa sonora” a palazzo Cravetta; carta solidale per acquisti beni di prima necessità; utilizzo impianti sportivi; piano urbano del traffico (Put); circolazione biciclette in strada Sanità e strada provinciale 662; futuro della pista di atletica; istituzione di due nuove aree dirigenziali.

L’ex sindaco Ambroggio richiede risposte sul complesso alberghiero della Gran Baita, sul monumento dedicato all’Aido e sull’evento sostitutivo della Fiera della Meccanizzazione 2024 (essendo questa divenuta biennale).

Occelli (FdI) interroga il sindaco Antonello Portera sui fondi Pnrr per la città di Savigliano e sui lavori relativi al ponte sul Mellea.