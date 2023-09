A Boves torna l'appuntamento con Cuidate, evento gratuito dedicato al benessere

Dopo lo stop forzato della quarta edizione nel 2020 - a pochi giorni dall’inizio della Manifestazione - torna quest’anno lo straordinario e ricco weekend tutto gratuito, dedicato al Benessere, firmato FiorInMissione (Associazione attiva da oltre 10 anni nel campo della salute naturale integrata).

Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre presso l’Auditorium Borelli di Boves si susseguiranno interventi, workshop, conferenze e sarà possibile ricevere Trattamenti specifici di Tecniche Manuali fondendo insieme diverse discipline utili al proprio Benessere: dalla Meditazione alla Naturopatia, dal Microbiota Intestinale alla Cranio Sacrale, dai Fiori di Bach al Qi Gong, dalle Costellazioni Familiari alla Riflessologia.

Un programma fitto che interseca diverse prospettive ed esperienze però in una visione unica, in cui ognuno può immergersi ritrovando il proprio Benessere che è fatto di sensazioni sia fisiche che emotive, di relazioni sane ma anche di realizzazione personale e professionale. Tutti Elementi che interagiscono tra loro e di cui dovremmo prenderci cura per star bene davvero.

Inoltre, Elementi spesso dimenticati come la nostra gravidanza e la dinamica del nostro parto influiscono inconsapevolmente su tutta la nostra vita; l’occasione per approfondire tutto questo sarà sabato sera - anche con la proiezione del Docufilm “Venire al mondo” di Remo Schellino – un viaggio nella storia dalle levatrici delle nostre valli alla venuta al mondo di ciascuno di noi.

Gli ospiti che prenderanno parte alla serata di Venerdì sono molto diversi tra loro ma accomunati da scelte coraggiose: Marco Olmo atleta vegetariano di fama internazionale, Giampy Sandri che “cammina da seduto” andando oltre ai limiti della sua sedia a rotelle, Catarina Capim mamma e agro-forestatrice dell'associazione OIA', Juan Carlos Cid Gutierrez sopravvissuto alla dittatura di Pinochet, racconteranno le loro storie attraverso difficoltà, talenti e richiami della vita.. come testimoni di vite piene e donatori di coraggio perché ognuno di noi possa realizzare la propria esistenza.

Da segnalare inoltre “Il sistema immunitario non è un raffreddore” tenuto dal Dr. Luciano Lozio, luminare di fama internazionale, che tratterà l’argomento in modo semplice e alla portata di tutti.

In più il Dr. Stefano Borzone Medico, Osteopata e Psicoterapeuta si occuperà della “somatizzazione”: come i nostri vissuti si imprimono nel corpo.. e come guarirne! Questi sono solo alcuni degli appuntamenti, che saranno inoltre seguibili tutti via Streaming dal Canale YouTube FiorInMissione.

Maggiori info, prenotazione trattamenti, richieste link streaming: www.fiorinmissione.net/cuidate23