"Barolo en primeur": la grande asta di Grinzane sbarca anche a Londra e apre le cantine delle Langhe per una settimana di degustazioni [VIDEO]

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con Fondazione CRC Donare ETS e COL Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani hanno presentato oggi, 27 settembre, la terza edizione di "Barolo en primeur", la grande gara di beneficenza in programma il 27 ottobre in cui saranno battute 12 barrique di Barolo associate ad altrettanti progetti di utilità sociale e lotti comunali composti dai migliori Barolo e Barbaresco 2022 "en primeur", il cui ricavato sarà devoluto alla Scuola Enologica di Alba.

Presentato lo stato dell’arte dei progetti solidali sostenuti dalla prima edizione e le novità relative alla nuova, fra cui spiccano l’aggiunta di Londra oltre a New York come sede dell’asta, la possibilità di anticipare on-line l’asta dei lotti comunali a partire dal 6 ottobre e l’appuntamento con Exclusive Tasting dal 20 al 27 ottobre, quando alcuni tra i migliori produttori delle Langhe apriranno al grande pubblico le porte delle loro cantine, per degustazioni esclusive di Barolo e Barbaresco "en primeur" 2022, proprio le bottiglie che saranno poi battute dal martello di Cristiano De Lorenzo, direttore di Christie’s Italia, nel castello di Grinzane Cavour.

Tutte le novità sono state raccontate da Valeria Ciardiello alla presenza di operatori del settore, di giornalisti e autorità fra le quali il sindaco di Grinzane Gianfranco Garau, il presidente Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri, il presidente Fondazione CRC Donare ETS Giuliano Viglione, il vicepresidente Fondazione Crc Francesco Cappello mentre il presidente Ezio Raviola ha garantito la sua presenza collegato da remoto in quanto impegnato in un importante meeting a Roma.

Ha dichiarato Matteo Ascheri: “La partecipazione del territorio rispetto alla prima edizione di tre anni fa è straordinariamente aumentata, perché le aziende si sono accorte della serietà e della bontà del nostro progetto. Sono 97 i lotti donati dalle migliori aziende della zona per un totale di 1336 bottiglie di Barolo e Barbaresco vendemmia 2020, con 242 Magnum per un totale di 1318 litri. Si è consolidata la sinergia con la casa d’aste Christie’s che ci permette di ottenere una meritata visibilità mondiale”.

Saranno 10 i lotti comunali grazie ai quali sarà possibile finanziare I progetti formativi della Scuola Enologica di Alba, che ha in cura la vigna Gustava sulle pendici del castello e ha ricevuto 132.800 euro grazie alla seconda edizione di "Barolo en primeur".

Durante il suo intervento Giuliano Viglione ha sottolineato l’importanza dell’istituto scolastico albese. “Si tratta di un nostro orgoglio, i migliori enologi in circolazione sono passati dall’Enologica di Alba. Oggi stiamo valutando i progetti solidali nati con la raccolta di 660.000 euro del 2021, perchè ci tengo a ricordarlo, è prassi della Fondazione eseguire un monitoraggio successivo e costante dei progetti finanziati e alcuni sono risultati davvero efficaci. Ne cito tre: quello destinato alla Fondazione A.D.A.S a favore dell’assistenza domiciliare ai sofferenti, quello all’Opera Barolo e quello internazionale in favore di Mother Choice Foundation a supporto di madri e bambine in difficoltà nella città di Hong Kong”.

Lo spazio dell’arte è dedicato quest’anno alla pittrice africana Otobong Nkanga che ha disegnato l’etichetta che contraddistinguerà le bottiglie 2023 dal titolo “The Journey of a Sip”.

Appuntamento dunque al 27 ottobre a Grinzane Cavour per l’asta ufficiale e dal 6 ottobre sul sito:https://theauctioncollective.com/auctions/barolo-en-primeur-2023/ per le pre-offerte.