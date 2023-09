Bra: tutti “Uniti per la Dislessia”

Anche quest’anno la città di Bra ha deciso di aderire alla campagna “Uniti per la dislessia” lanciata dalle associazioni Disfam e OIDEA per sensibilizzare l’opinione pubblica su di un disturbo dell’apprendimento che oggi colpisce almeno il 10 per cento della popolazione mondiale. E così, in occasione della Giornata internazionale dedicata alla dislessia, che ricorre l’8 ottobre, il Comune tingerà di turchese – colore che simboleggia la campagna di sensibilizzazione – le luci che illuminano piazza Caduti per la Libertà e i portici di Palazzo Garrone.