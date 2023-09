Spettacolare presentazione per il Cuneo Volley (FOTO)

Nulla di più magico del Teatro Toselli poteva ospitare la spettacolare presentazione stagionale del Cuneo Volley, ricca di contenuti, colpi di scena e risate assicurate.

Una conduzione eccelsa quella della giornalista sportiva di Sky Sport e conduttrice di Sky Sport24, Eleonora Cottarelli, che dal primo all’ultimo atto di un programma bello fitto ha saputo moderare l’importante salottino dal tema “ Lo sport come strumento di formazione per i ragazzi nella nostra società” con protagonisti la Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, il Consigliere regionale Paolo Bongioanni e il Delegato Coni Cuneo, nonché Consigliere della Fondazione CRC Claudia Martin, così come stare alle ilarità dell’attore e comico Max Cavallari.

Quest’ultimo ha regalato a tutti i presenti diversi momenti di risate a crepa pelle con “Annalisa” che voleva iniziare a giocare a pallavolo, “Olga” che ha raccontato i retroscena di come ha conosciuto il presidente Costamagna e poi il tormentone che da anni fa cantare tutta Italia “Tichi-tic”. A conclusione Max ha dedicato una canzone a Bruno Arena, scomparso proprio un anno fa. “Perché fico si nasce”.

Momenti emozionanti e colpi di scena, con l’anteprima sul palco delle nuove divise da gioco di tutto il movimento biancoblù, dalla serie A2 maschile, al Sitting Volley, alla serie C e D maschile e serie D femminile del Volley Busca. Sponsor tecnico rigorosamente Macron.

Il palco è stato poi preso d’assalto prima da tutto il settore giovanile maschile del Cuneo Volley con atleti e rispettivi tecnici, e subito dopo a tutto il settore giovanile femminile del Volley Busca anche qui accompagnate dagli allenatori e dirigenti; a presentare la collaborazione tra i due Club, Alessandro Marino socio delegato al settore giovanile. Non poteva certo mancare la passerella della Serie A2 al completo, chiamata sul palco dall’inconfondibile voce di Mario Piccioni che da anni ormai è lo speaker che echeggia le gesta dei biancoblù al palazzetto. Qualche domanda al Ds Brugiafreddo da parte della Cottarelli e poi l’Inno del Cuneo Volley scritto e cantato da Serena Garelli.

Tante le novità spoilerate dal presidente Gabriele Costamagna, nell’impegno da parte del Cuneo Volley di rendere nuovamente il Palazzetto dello sport di Cuneo protagonista della Città con spettacoli e concerti, dopo i recenti lavori di ammodernamento e miglioramento dell’acustica da parte dell’amministrazione comunale.

Un ringraziamento a tutti i partecipanti che con la loro presenza e il loro caloroso coinvolgimento hanno saputo rendere speciale la serata, insieme a tutti i collaboratori e volontari che dietro le quinte hanno coordinato la scaletta.