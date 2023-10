Dislessia: come riconoscerla e affrontarla? Domani, 2 ottobre, un incontro a Cuneo

Lettere che si confondono, difficoltà nell'imparare l'alfabeto, lettura lenta e con errori frequenti: questi sono solo alcuni degli ostacoli che un bambino con dislessia si trova ad affrontare a scuola. Ma che cos'è la dislessia e quali gli altri disturbi dell'apprendimento? Come riconoscere i sintomi che li contraddistinguono già in età prescolare? Come affrontare questa difficoltà durante gli anni delle medie e delle superiori? Come sostenerli a livello emotivo e pratico, e a chi rivolgersi per un aiuto?

In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia, Lilium Spazio Medico organizza un incontro per aiutare i ragazzi e le loro famiglie a capire meglio come gestire gli effetti della dislessia e come riconoscerla. L'appuntamento è previsto per domani, lunedì 2 ottobre, dalle ore 17 alle ore 19 presso Lilium Spazio Medico in via Roma, 62.

Sarà un momento per condividere i propri dubbi in merito alle difficoltà di apprendimento e sul malessere emotivo ad esse associato. Durante l'evento sarà inoltre possibile prenotare un incontro privato gratuito con la Dott.ssa Silvia Re, Psicoterapeuta specializzata in diagnosi DSA.



L'evento è gratuito e a posti limitati. Per informazioni e prenotazioni: info@spaziomedico-lilium.it